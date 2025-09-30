Avanza la puesta en valor del Paseo Ameghino
Luego de haber recuperado el Paseo Ameghino, donde antes funcionaba una feria y por las noches el predio era utilizado por personas en situación de calle, la Municipalidad avanza con la puesta a punto del espacio.
En primera instancia, se trabajó en la limpieza general del Paseo, ubicado entre las calles Balcarce y 20 de Febrero, se pintaron los bancos, los canteros, el anfiteatro y el pórtico con sus respectivas esculturas en relieve. Todas estas instalaciones se encontraban vandalizadas y pintadas con graffitis, o manchadas por el mal uso.
Además, se avanza en el acondicionamiento de los faroles, para mejorar la iluminación, y los cestos papeleros para hacer una correcta disposición de los residuos; que antes eran arrojados de manera indebida en la vía pública o dentro de los canteros.
El objetivo de la recuperación del espacio público es brindar lugares seguros para el esparcimiento y la recreación; recientemente en el Paseo Ameghino se realizó un Abrazo Tanguero en cual hubo una jornada especial que combinó aprendizaje, música y danza.