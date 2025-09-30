El municipio y JetSMART afianzan la colaboración público–privada para potenciar el turismo

Ayer la ciudad de Salta y la aerolínea firmaron un convenio estratégico destinado a fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino turístico de referencia.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025, la Municipalidad de Salta avanza en los convenios estratégicos con el sector privado. En la ocasión, en la 3ra jornada del FIT, el Ente de Turismo afianza la alianza con la empresa de aerolíneas JetsMart.

El acuerdo pone en valor la articulación entre el sector público y privado, clave para potenciar la conectividad aérea y ampliar las oportunidades de crecimiento del turismo en la ciudad. Gracias a la red de vuelos que ofrece la compañía, Salta logra consolidarse como un punto de encuentro accesible para visitantes de distintas provincias, favoreciendo la llegada de más turistas y el desarrollo de la actividad económica local.

“Este convenio es una muestra de lo que podemos lograr trabajando en conjunto. Desde el municipio seguimos generando alianzas con el sector privado para que Salta siga creciendo como destino turístico, con más conectividad y más oportunidades para todos”, destacó el coordinador del ente de turismo de la municipalidad, Fernando Garcia Soria.

Al respecto, el country manager JetSMART Argentina, Gonzalo Perez Corral, agradeció la oportunidad de poder elaborar planes estratégicos entre ambos en pos de la actividad turística.

Desde la Municipalidad de la ciudad se continúa con la planificación de acciones que ayuden a seguir brindando herramientas para que Salta sea uno de los destinos más elegidos del país.