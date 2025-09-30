$4.000 millones en créditos para financiar a PyMEs, proyectos sostenibles

Durante el lanzamiento de FOGASAL, el gobernador de Salta y el Secretario General del CFI sellaron un convenio marco para para el otorgamiento de tres líneas de crédito: Competitividad PyME, Programática y Triple Impacto.

El gobernador Gustavo Sáenz y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, firmaron un convenio que inyectará hasta $4.000 millones de pesos en el desarrollo productivo de Salta.

Este acuerdo se concretó durante la jornada de la presentación del Fondo de Garantía Salta (FOGASAL), consolidando la alianza entre la Provincia y el organismo federal para fortalecer el tejido empresarial.

El financiamiento se instrumentará a través de tres líneas de crédito específicas. El objetivo principal de este convenio es apoyar a las PyMEs, a las empresas lideradas por mujeres y a proyectos que promuevan la sostenibilidad en la provincia, impulsando el crecimiento económico y social y generando nuevas oportunidades.

Las Tres Líneas de Crédito

Competitividad PyME: Orientada a mejorar la eficiencia y la capacidad de mercado de las pequeñas y medianas empresas salteñas en general.

Triple Impacto: Destinada a iniciativas que buscan generar un impacto positivo simultáneo en la economía, la sociedad y el medio ambiente (Triple Impacto o Abordaje Integral).

Programática: Enfocada en proyectos que se ajusten a programas de desarrollo específicos impulsados por el gobierno provincial, con foco en empresas lideradas por mujeres, proyectos de eficiencia energética, transformación de la matriz, entre otros.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación