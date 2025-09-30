Los vecinos de la ciudad ya pueden disfrutar de la renovada plaza Bernardo Frías

La Municipalidad finalizó los trabajos que contaron con la construcción de nuevas caminerías, refuncionalización de la fuente, mejoras en las áreas de juegos, deportes y recreación, cerramiento de la cancha y demarcación de sectores, entre otros. El intendente Emiliano Durand supervisó la obra.

La Municipalidad terminó con las obras de puesta en valor de la plaza Doctor Bernardo Frías, conocida como la plaza de los Deportes, ubicada en el barrio Tres Cerritos, en la zona norte de la ciudad.

Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, explicó que «se trata de una serie de trabajos que tenían como objetivo renovar el espacio y brindar más seguridad y confort a las familias que realizan actividades recreativas o deportivas».

«La plaza renovada hoy cuenta con nueva caminería interna, nuevas y más luces Leds, juego infantiles y deportivos, pérgolas refaccionadas, un nuevo bebedero y tareas de parquización».

«También hicimos mejoras en la iluminación de la cancha de fútbol y básquet donde colocamos un par pelota, evitando que la misma se vaya a la calle y previniendo posibles siniestros viales», remarcó el funcionario.

Miranda también destacó que «para quienes corren, caminan o andan en bici por ejemplo, se hizo una demarcación especial de los sectores para mayor seguridad».

Otros trabajos que se ejecutaron fueron la instalación de una cancha de fútbol tenis y mobiliario de descanso.

La obra ya fue habilitada para que los vecinos puedan disfrutarla en su totalidad. Las mismas fueron supervisadas por el intendente, Emiliano Durand, y el equipo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos.