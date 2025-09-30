La Casita de Nazareth necesita la ayuda de todos para pagar la luz

La casita de Nazareth es un hogar que lleva adelante una acción noble, ofrece alimentos tanto a niños como ancianos, pero hoy necesita de la ayuda de los salteños.

La hermana Gregoria contó que se les hace muy difícil poder afrontar el pago de un servicio necesario para su accionar que es la luz.

Un poco más de $400.000 le llega de factura, por lo que piden ayuda a los salteños para poder afrontarlo, ya que requieren de este servicio para mantener los alimentos que les donan.

Desde el Ente Regulador explicaron que el beneficio tenía vigencia hasta mayo de 2025, pero que el titular aún no se presentó a renovar.

Señalaron que la persona quedó en traer la documentación la próxima semana, por lo que estiman que estará con el trámite al día y el subsidio se le otorgará sin inconvenientes.

Para colaborar pueden hacerlo al siguiente CBU: 3410001901000108608185