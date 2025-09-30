La Municipalidad y La Veloz del Norte firmaron un convenio estratégico en la FIT 2025

El acuerdo, entre el municipio capitalino con la empresa de transporte terrestre, tiene como propósito fortalecer la actividad turística y consolidar al sector como motor de desarrollo y oportunidades para los salteños.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, la Municipalidad de Salta firmó un convenio de cooperación institucional con la empresa de transporte terrestre, la Veloz del Norte.

El acuerdo establece una alianza estratégica para articular acciones conjuntas que contribuyan al crecimiento del turismo en la ciudad, potenciando a todos los actores que forman parte de este sector. Asimismo, busca promover un desarrollo sostenido, garantizar la protección de los recursos humanos, naturales y culturales, y fomentar la práctica de un turismo sustentable en el municipio.

Durante la firma, el coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad, Fernando García Soria, destacó: “Este convenio refleja la importancia de trabajar de manera articulada con el sector privado para que el turismo continúe siendo una herramienta de desarrollo y de oportunidades para todos los salteños”.

Por su parte, Laureano Brown, representante de La Veloz del Norte, subrayó que el acuerdo representa “un compromiso para seguir acompañando el crecimiento del turismo en la ciudad y contribuir con propuestas innovadoras y sustentables, sobre todo de la mano de un municipio tan pujante, que siempre busca fomentar esta actividad”.