Se confirmó la fecha de La Serenata a Cafayate

La intendenta Rita Guevara confirmó en la FIT 2025 la edición número 52 del festival, que contará con la presencia del Chaqueño Palavecino en la última jornada.

Ayer la intendenta Rita Guevara confirmó durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 que la edición número 52 del festival folclórico más importante de la región el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de Febrero de 2026.

Guevara adelantó además uno de los grandes atractivos del evento: el Chaqueño Palavecino se presentará el sábado 28 de febrero, brindando su tradicional show en el histórico amanecer cafayateño.