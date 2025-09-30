El móvil del Registro Civil estará en la Plaza Gurruchaga

El móvil del organismo estará hoy en la Plaza Gurruchaga; el miércoles en el asentamiento San Javier y en barrio Cerámica, para continuar durante los días restantes recorriendo distintos barrios y villas de la ciudad. En Tartagal se visitarán comunidades y barrios previamente programados.

En el marco del trabajo que lleva adelante el Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, su titular, Fernanda Ubiergo, informó la continuidad de los operativos previstos para esta semana.

En Capital, hoy las actividades se desarrollarán en la Plaza Gurruchaga, ubicada en calle San Juan al 1500. El miércoles 1 de octubre el móvil del Registro Civil estará en el Asentamiento San Javier, en la zona sudeste de la ciudad, mientras que otros agentes realizarán un operativo en barrio Cerámica, en Francisco Arias esquina Las Bumbunas.

El jueves 2 las acciones se trasladarán al barrio 20 de Junio, puntualmente al Comedor La Gran Familia, ubicado en Santiago Liniers Mza. 45 Lote 14. El viernes 3 se llevarán a cabo dos operativos simultáneos: el primero en el playón deportivo de Villa Costanera, en Los Andes al 1500, y el segundo en Carmen Niño al 1300, en Villa Mitre.

Tartagal

En Tartagal, las actividades continuarán mañana martes 30 en la comunidad Sachapera; el miércoles 1 en la comunidad Pueblo Nuevo; el jueves 2 en el Centro Vecinal del barrio Santa Rita y finalizarán el viernes 3 en el Centro Vecinal del barrio Norte Grande.

En todos los casos, en Tartagal se entregarán 120 turnos por orden de llegada, mientras que en Capital se otorgarán 70 turnos. La atención será de 9 a 13.



Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación



