Tres salteños van al Mundial de Robótica en Singapur

Tres jóvenes salteños María Luz Flores, Mateo Vargas y Benjamín Díaz, viajarán a Singapur para representar a la Argentina en el Mundial de Robótica WRO Internacional, que se realizará del 26 al 28 de noviembre. Lo consiguieron tras consagrarse campeones de la WRO Argentina 2025 en la categoría Robo Sport, competencia nacional, realizada el pasado viernes, en la provincia de Misiones. La cuenta regresiva ya comenzó y para cumplir su sueño necesitan el apoyo de las autoridades y la comunidad salteña.

Con creatividad, trabajo en equipo e inteligencia artificial, estos jóvenes talentos llevarán la bandera argentina frente a estudiantes de más de 90 países, en uno de los escenarios tecnológicos más importantes del mundo.

El trío está formado por María Luz Flores, de 12 años, alumna de séptimo grado cuyo talento le permitió destacarse en robótica a una edad sorprendentemente temprana; Mateo Vargas, de 14 años, que ya representó a Salta y a la Argentina en el Mundial de Robótica 2024 en Turquía; y Benjamín Díaz, de 18 años, becado por la Fundación Lógica para estudiar en el Instituto de Innovación y Tecnología Aplicada (ITTA) y pieza clave en el equipo.