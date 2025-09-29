Más de 2800 personas fueron asistidas en guardias hospitalarias durante el fin de semana

En la ciudad de Salta hubo 310 intervenciones prehospitalarias a cargo del SAMEC; 942 atenciones en la guardia del hospital Materno Infantil, 851 en el San Bernardo, 421 en el Señor del Milagro, 259 en el Papa Francisco, 60 en el Arturo Oñativia y 30 en el Miguel Ragone.

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 310 atenciones prehospitalarias entre las 7 del viernes 26 y las 7 del lunes 29 de septiembre.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.

Además, se realizó un vuelo sanitario desde Orán hacia Salta, derivando a una paciente de 24 años.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes hasta las 9 del lunes, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 260 pacientes, de los cuales 51 fueron hospitalizados. Hubo 98 de ginecología, 88 atenciones de obstetricia y 23 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 682 pacientes, de los cuales 26 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 137 por patologías respiratorias, 113 por gastroenteritis, 70 traumatismos varios y 6 por mordedura de perros.

Hubo 38 nacidos vivos: 18 hombres y 20 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 851 consultas. De los cuales 721 fueron ambulatorios.

De los pacientes atendidos, 168 fueron hospitalizados.

Hubo 76 personas accidentadas, de las cuales 31 fueron por siniestros de tránsito:

24 motociclistas

1 ciclistas

5 automovilistas

0 transeúntes

1 transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 54 pacientes derivados por otros centros sanitarios.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 259 pacientes durante el fin de semana, 248 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 7 por derivación, 4 por accidente, 3 por arma blanca, 1 por accidente de tránsito y otros 0.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 421 personas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron por casos de gastroenteritis, rinofaringitis, dolor abdominal y asma.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 60 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: infección del tracto urinario, abdomen agudo, diabetes mellitus, absceso de piso de boca y emergencia hipertensiva.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 30 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación