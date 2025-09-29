Salta brilló en los dos primeros días de la Feria Internacional de Turismo

El municipio salteño tuvo una destacada participación en el evento turístico que reúne al *público /curiosos* y referentes del sector. El stand recibió una gran concurrencia de visitantes que disfrutaron de propuestas innovadoras, culturales y gastronómicas.

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, se hace presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) que se desarrolla hasta el 30 de septiembre en La Rural de Palermo, Buenos Aires.

Durante las dos primeras jornadas, quienes se acercaron al stand disfrutaron de diversas y variadas propuestas culturales y gastronómicas. Entre ellas, pudieron vivir experiencias de realidad virtual con “Güemes Sensorial”, que les permitió recorrer la vida de nuestro prócer Martín Miguel de Güemes desde una nueva dimensión. Además, participaron de la ruleta de preguntas sobre la ciudad, un espacio lúdico para aprender sobre su historia, cultura y la calidez de su gente.

La gastronomía también fue protagonista con las clases de la auténtica empanada salteña, de la mano de Silvia Tejerina, mientras que el vino tuvo su lugar con la propuesta “KM Cero de la Ruta del Vino”, junto a los sommelier Natalia Corbalán Gerenta y Ana Cabral, de Bodega Caseros.

El arte y la tradición no se quedaron atrás con música de Rodrigo Moro y danza folclórica con el ballet Alma Nuestra, bajo el lema “Salta, la Ciudad de las Peñas”, consolidando la identidad cultural de la ciudad en este importante evento internacional.

Durante las jornadas, el stand recibió la visita del intendente de la Ciudad de Salta, Emiliano Durand, y del jefe de gabinete Juan Manuel Chalabe, acompañando y destacando la importancia de mostrar al país y al mundo el potencial turístico local.

Con una agenda variada y participativa, la ciudad de Salta continúa posicionándose como uno de los destinos más atractivos de la Argentina.