El Chaqueño Palavecino fue distinguido como Embajador Turístico de Salta en la FIT

Con un show multitudinario en el escenario “Elegí Argentina”, la provincia se convirtió en protagonista de la feria más importante de Latinoamérica. La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, entregó al Chaqueño un reconocimiento a su trayectoria y lo declaró Embajador Turístico de la Provincia de Salta.

La provincia de Salta brilló en los primeros días de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, donde la actuación del Chaqueño Palavecino convocó a una multitud el domingo por la noche en el escenario “Elegí Argentina”. Con su inconfundible voz y un repertorio cargado de tradición, el artista salteño le puso color, canto y emoción a la feria, consolidando a Salta como uno de los grandes atractivos culturales de esta edición.

En ese marco, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, distinguió al artista con un reconocimiento especial a su trayectoria “por su invalorable aporte al folklore argentino y por llevar en alto el nombre y la esencia del destino Salta en cada escenario, con gratitud y orgullo”. Asimismo, mediante resolución ministerial, se lo declaró Embajador Turístico de la Provincia de Salta.

“La figura del Chaqueño Palavecino trasciende fronteras y es un verdadero símbolo de la identidad salteña. Con este reconocimiento queremos expresar no solo nuestro agradecimiento por su aporte a la cultura, sino también por representar a nuestra provincia en cada escenario del mundo”, expresó la ministra Arancibia.

Por su parte, el Chaqueño manifestó su emoción y orgullo por recibir la distinción, y destacó que su compromiso es seguir llevando la música y las tradiciones de Salta a cada rincón del país y del mundo.

Más actividades del fin de semana

Durante el sábado y domingo, en las jornadas abiertas al público general, el stand de la provincia recibió a miles de visitantes que disfrutaron de una propuesta variada y original. El sábado por la noche, los asistentes fueron sorprendidos a la salida de la feria con música folklórica y la puesta en escena de un ballet con 20 parejas que hicieron vibrar al público con danzas tradicionales.

La gastronomía también ocupó un lugar central: el reconocido chef Martin Argañaraz ofreció una masterclass de empanadas salteñas, que fueron acompañadas por degustaciones de vinos de altura; propuestas que despertaron gran interés entre los asistentes.

Además, el público pudo acercarse a un rincón de tatuajes temporales, participar de la experiencia interactiva “gift zapateando” y encontrarse con promotores que recorrieron la feria con mochilas digitales mostrando imágenes de los municipios de las siete regiones turísticas de la provincia.

Lo que se viene

A partir de hoy, la feria abrirá exclusivamente para profesionales del sector turístico de 10 a 19 horas, y Salta continuará desplegando sus propuestas.

Hoy a las 14, en el stand de Turismo de la Nación, se realizará la activación de Seclantás, en reconocimiento a su selección para representar a la Argentina en la instancia internacional del programa Best Tourism Villages de ONU Turismo 2025.

El mismo día, el stand de Salta ofrecerá una agenda gastronómica especial: a las 15 hs. habrá una degustación de vinos y a las 16 hs. una nueva masterclass de empanadas a cargo del chef Martín Argañaraz. Además a partir de las 19 hs. en Peña La Morena se podrá disfrutar de una auténtica Peña de Salta.

En tanto, el martes en el Auditorio del CFT se llevarán a cabo dos presentaciones clave: a las 11 hs. “Íconos Turísticos de Salta”, a cargo de Luis Baños y Tomás Hannach, y a las 12 hs. “Los Imperdibles de Salta”, en la que participarán los municipios que integran la delegación provincial.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación