Padres denuncian abusos, bullying y drogas en la escuela Delfín Leguizamón

Padres de la Escuela Delfín Leguizamón, ubicada en el barrio Boulogne Sur Mer, en zona sur de la ciudad, denunciaron graves hechos de abuso sexual, bullying y consumo de drogas dentro del establecimiento.

Estas terribles problemáticas afectan principalmente a alumnos de sexto grado, aunque también hay incidentes en otros cursos.

Entre las denuncias realizadas por los padres se encuentran amenazas y acoso a través de grupos de WhatsApp, y la presencia de marihuana dentro de la institución.

Según comentaron algunos padres, desde la dirección minimizaron los hechos ofreciendo a los padres la posibilidad de que cambiaran de turno a los niños implicados o retirarlos del grupo de WhatsApp, sin generar denuncias formales ni medidas de protección efectivas.

Por otra parte, algunos niños se niegan a usar los baños escolares o incluso fingen enfermedad para no asistir a clases.

“Estamos hablando de abuso sexual y acoso a preadolescentes de 11 y 12 años. La escuela no nos da respuestas, y la supervisión tampoco se acercó”, relató una de las madres.