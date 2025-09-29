Guardavidas: Cerca de 50 postulantes rindieron el examen para la nueva temporada

El sábado por la mañana se realizó la prueba acuática en el natatorio Perón y por la tarde la de pedestrismo y de RCP en el Xamena. Además, los guardavidas que ya trabajan en los balnearios municipales revalidaron su examen.

El reciente sábado, la Municipalidad a través de la Agencia Salta Deporte, llevó a cabo el examen de guardavidas para la temporada de verano 2025/26.

En esta oportunidad, cerca de 50 postulantes rindieron con el deseo de formar parte del equipo municipal para la nueva temporada.

Por la mañana, se realizó la prueba acuática en el natatorio Juan D. Perón, mientras que por la tarde la de pedestrismo y de RCP en el Carlos Xamena.

Cabe destacar que el municipio necesita contar con 40 guardavidas para las actividades de verano.

«Evaluamos las diferentes maniobras que un guardavida debe saber, ya que esto es muy importante. Queremos contar con personal más que capacitado para la temporada que se avecina garantizando la seguridad de los bañistas que concurran a las piletas municipales», dijo Olimpia Aguiar, coordinadora de la Escuela de Natación.

El objetivo es poder brindar a la sociedad la seguridad necesaria y todas las comodidades durante la temporada estival, la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad trabaja para eso.