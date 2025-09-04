Alrededor de 400 trabajadores estarán abocados al operativo sanitario para el Milagro

Funcionarán puestos médicos en diferentes puntos de la capital durante la novena, triduo y procesión, con médicos, enfermeros, rescatistas, kinesiólogos y podólogos. El día de la procesión habrá cinco puestos de avanzada y soporte con 24 ambulancias.

El director del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), Daniel Romero, presentó el plan de cobertura que dará esa institución durante los días de la novena, triduo y procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

Informó que, desde mediados de julio funciona un puesto sanitario con enfermería, para brindar asistencia a las instituciones que participan en la misa, en caso de ser necesario. El mismo está operativo en la Curia Eclesiástica.

A partir del sábado 6, con el inicio de la novena, se sumará un puesto médico de avanzada, al lado de la iglesia sobre calle España. Allí, en el horario de 8 a 0, habrá un médico, enfermeros, estudiantes de enfermería y cuerpos de rescate. Dispondrá de un móvil de alta complejidad.

También, se instalará un puesto sanitario en el parque San Martín, hasta el 14 de septiembre, que estará operativo en el horario de 6 a 14, con enfermeros y estudiantes de enfermería.

Triduo

A partir del viernes 12, se sumará un puesto médico de avanzada en la Glorieta de la plaza 9 de Julio que funcionará las 24 horas, con médico, enfermeros, radiooperadores y estudiantes de enfermería. También contará con una ambulancia de alta complejidad y chofer. En el horario de 9 a 0 se brindará atención de podología y kinesiología.

Asimismo, habrá un puesto sanitario en el ex peaje de Aunor, hasta las 7 del lunes 15, que funcionará las 24 horas, para asistir a los peregrinos que ingresen por la ruta nacional 9; y uno en la plaza Macacha Güemes en villa San Antonio, operativo de 8 a 16 horas. Contarán con una ambulancia de alta complejidad, enfermeros, estudiantes de enfermería y cuerpos de rescate.

“Destacamos el apoyo de diferentes instituciones y organismos, con las que trabajaremos mancomunadamente, como la Universidad Nacional de Salta, Cruz Roja, el Instituto Superior Ramón Carrillo, Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia, Ejército Argentino, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y grupos de rescate”, dijo Romero.

Agregó que, junto al SAMEC “participarán servicios de medicina prehospitalaria como el SAME de Jujuy, SIPROSA de Tucumán, SEASE de Santiago del Estero, y servicios privados de Salta el día de la procesión”.

Procesión

El lunes 15 de septiembre, funcionarán cinco puestos médicos de avanzada. Cada uno tendrá médicos, enfermeros, radiooperadores, residentes de medicina familiar, estudiantes de enfermería, rescatistas, chofer y un móvil de alta complejidad.

Estarán localizados en:

· Plaza 9 de Julio (sobre calle Mitre), de 7 a 22 horas.

· Catedral (sobre calle España), de 7 a 22 horas.

· Glorieta Plaza 9 de Julio, de 7 a 22 horas.

· Plaza Belgrano, de 14 a 22 horas.

· Monumento 20 de Febrero (intersección de calles 12 de Octubre y Adolfo Güemes), de 14 a 22 horas.

Asimismo, entre las 14 y las 21 horas, circularán 24 ambulancias de diferentes servicios prehospitalarios, localizadas de manera estratégica en calles circundantes al recorrido de la procesión para asistir a los feligreses que lo requieran. Contarán con chofer, médico, paramédico y enfermeros.

Ese mismo día todo el personal del SAMEC estará afectado a sus respectivas tareas. Habrá guardia de radiooperadores y técnicos estadísticos. Se mantendrá comunicación con Defensa Civil, Policía de la Provincia, Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Prevención y Emergencias, Bomberos Voluntarios, grupos de rescate.

El director Romero explicó que las 13 sub bases del SAMEC estarán funcionando normalmente para dar respuesta sanitaria a emergencias y urgencias ajenas a la fiesta en honor al Señor y la Virgen del Milagro.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación