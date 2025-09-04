Hoy las imágenes peregrinas del Milagro recorrerán la zona sudeste

Hoy desde las 9 de la mañana, las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro recorrerán la zona sudeste de la ciudad.

La Catedral Basílica de Salta confirmó que las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro estarán visitando la zona sudeste de la capital a partir de las 9 de la mañana.

El recorrido iniciará en la Parroquia Nuestra Señora de Iratí y continuará por distintos templos y comunidades de la ciudad: Vicaría San Francisco Solano - Parroquia María Reina de la Paz - Vicaría San Benito - Vicaría Sagrado Corazón de Jesús - Vicaría Nuestra Señora de Luján - Parroquia Santa Rosa de Lima - Hospital San Bernardo - Hospital Poñatibia

Quienes no puedan acercarse, a seguir la transmisión en vivo por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Catedral de Salta.