Amplio operativo en desagües pluviales para prevenir anegamientos

La Municipalidad se encuentra trabajando en la limpieza, apertura, mantenimiento y canalizaciones para mitigar distintas zonas en época de tormentas y abundante caída de agua de lluvia.

Como cada año, la Municipalidad se encuentra trabajando en época seca para tener en condiciones los diversos desagües pluviales de la ciudad con el fin de mitigar posibles anegamientos en época de tormentas o abundante caída de agua de lluvia.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, explicó que “es fundamental el óptimo funcionamiento de los canales y desagües pluviales porque de esta manera logramos un mejor drenaje”.

“Para ello, además de las limpiezas periódicas también estamos haciendo algunas obras de mejoras y de mantenimiento”, manifestó el funcionario quien agregó que “por ejemplo en el barrio Solís Pizarro estamos haciendo desvíos para que el agua escurra hacia los canales de la zona”.

“También estamos trabajando en el canal Vidt, mediante limpieza y mejoras para la conducción del agua de lluvia; en la zona del Monumento 20 de Febrero vamos a iniciar una serie de obras para el drenaje del agua que suele acumularse en la avenida Arenales; y en la cisterna de la plaza Gurruchaga estamos haciendo la limpieza de la misma y el mantenimiento de las bombas”.

Además, junto a la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos se está realizando la limpieza de diversos canales pluviales, como por ejemplo el Yrigoyen y Juan XXIII, dos de los de mayor envergadura.