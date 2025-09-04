“El Mercado en tu Barrio” llega a Ciudad del Milagro con descuentos de hasta el 30%

La Municipalidad invita a los vecinos a participar de una nueva edición de esta feria itinerante, que se llevará a cabo hoy de 11 a 16, sobre avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Anasagasti y Gral. Juan Sánchez.

Hoy de 11 a 16, se llevará a cabo una nueva edición de “El Mercado en tu Barrio” en el barrio Ciudad del Milagro, sobre avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Anasagasti y Gral. Juan Sánchez.

Los vecinos podrán acceder a una amplia variedad de productos a precios accesibles, con descuentos de hasta un 30%.

Habrá puestos de frutas, verduras, carne, pescado, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza, barras de cereales, neumáticos, entre otros.

La iniciativa busca contribuir a la economía familiar ofreciendo productos de calidad directamente de los productores y distribuidores, promoviendo el consumo local y el acceso a alimentos frescos a precios accesibles.