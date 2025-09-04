Hoy iniciará la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvial

El gobernador Sáenz dará inicio formal a la obra que tiene un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones.

Con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, este jueves a las 10, dará inicio la construcción de la autopista del Valle de Lerma y el canal colector pluvial del corredor Salta y Coronel Moldes, tramo Cerrillos RP 24 - El Carril RP 33.

Además de la autopista, el proyecto integral contempla la construcción de un canal colector pluvial para solucionar los problemas de inundaciones.

Con un plazo de ejecución estimado en 36 meses y un presupuesto oficial de $162.950 millones, esta iniciativa privada declarada de interés público marca un antes y un después en la infraestructura vial de Salta.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación