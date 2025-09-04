Gustavo Sáenz y Juan Carlos Baglietto: Se construirá en San Lorenzo un moderno centro cultural

Es una inversión privada que tendrá capacidad para más de 4000 personas. “Es un espacio que fortalecerá la gran riqueza cultural que tiene Salta”, se remarcó en la reunión entre el mandatario, el cantautor y el intendente de San Lorenzo.

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, se reunió con el artista y productor Juan Carlos Baglietto y el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, avanzando con la iniciativa privada para construir un moderno e importante centro cultural en la zona de San Lorenzo Chico.

Con capacidad para más de 4 mil personas, se destinará a actividades artísticas, deportivas y distintos eventos.

Al respecto, el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia expresó que “Juan Carlos Baglietto llegó con una propuesta para construir un teatro moderno de envergadura en la provincia de Salta, eligiendo a San Lorenzo Chico para poder construir el proyecto, del que formará parte la provincia y el municipio”.

“Ya estamos trabajando sobre un espacio físico institucional para avanzar en el proyecto. Sin dudas esta inversión privada llegará para fortalecer la riqueza cultural que tiene Salta”, especificó. “Se trata de un espacio con distintas capacidades pero que se puede ir regulando de acuerdo a la convocatoria que tenga cada artista que llegue a actuar en el lugar”, detalló el jefe comunal.

Asimismo destacó que “Juan Carlos Baglietto ya intervino en otros proyectos en distintas provincias, y que haya elegido Salta es importantísimo. El Gobernador también así lo expresó, por lo que avanzaremos en la construcción de este espacio apto para brindar espectáculos de calidad en Salta”, dijo.

Baglietto por su parte expresó que “este estadio viene a cubrir un poco la necesidad de la zona donde se van a desarrollar distintas actividades, no solo básicamente artísticas, sino también deportivas. El lugar es hermoso y además es un área que está en efervescencia, en crecimiento permanente, buscando un espacio para que la gente no tenga necesidad de ir hasta el centro. Va a ser un estadio moderno atendiendo las necesidades que tienen hoy los espectáculos actuales”, destacó.

En cuanto a su estrecha relación con la provincia, Baglietto expresó que “vengo a Salta desde hace muchos años, como artista, como productor y turista. Mi relación con Salta tiene que ver a través de distintas personas y de la gran posibilidad que me ha dado el público salteño de poder actuar reiteradas veces, como seguramente lo seguiré haciendo”.

Participaron de la reunión: el productor artístico Fernando Issa y el secretario de Gobierno municipal, Jorge Klix.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación