Restos de poda dificulta el paso peatonal en Villa Primavera

En el barrio Villa Primavera sobre la calle Usandivaras y Fleming, vecinos se encuentran molestos por la presencia de restos de poda que dificulta el tránsito peatonal sobre la vereda.

En las imágenes que se pudo comprobar con el móvil de TodoSaltaNoticias se puede observar que si bien retiraron algunos troncos de gran tamaño aún hay gran presencia de poda.

Por otra parte los vecinos se encuentran molestos porque en el lugar se está formando un microbasural sumado a los restos de poda ya que la gente pasa y desecha sus residuos.

Se solicita la intervención de manera urgente para poder resolver esta problemática.