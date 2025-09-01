Se conoció los días que no habrán clases ni administración pública por feriados

Este año, estudiantes y docentes tendrán un feriado extra largo la segunda semana del mes por el Día del Maestro y la fiesta del Milagro.

La primera interrupción de clases llegará en la segunda semana: el jueves 11 de septiembre, Día del Maestro, las escuelas abrirán con normalidad y se realizarán actos conmemorativos. En cambio, el viernes 12 no habrá actividades, lo que generará un fin de semana extra largo para la comunidad educativa.

El sábado 13 comenzará el Triduo del Milagro, que culmina el lunes 15 con la procesión y el tradicional pacto de fidelidad. Ese día es feriado provincial y no habrá clases, tampoco actividad para toda la administración pública.

El regreso a las aulas está previsto para el martes 16, aunque, como sucede cada año, las escuelas del centro que alojan a los peregrinos no dictarán clases por la mañana.

El miércoles 17 se celebra el Día del Profesor. No está contemplado como asueto, pero suelen organizarse actividades especiales en las escuelas secundarias. El día del Estudiante este año caerá domingo po lo que no afecta a las actividades.

Finalmente, el 23 y 24 de septiembre son días no laborables para la comunidad judía por la celebración de Rosh Hashaná, su Año Nuevo.