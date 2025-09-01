A partir de hoy no se venderán bonos de consulta del IPS
El IPS recuerda a sus afiliados la obligatoriedad de presentar la credencial digital en la consulta médica. La credencial digital del IPS está disponible a través de la App oficial, que puede descargarse de forma gratuita desde Play Store (Android) y App Store (iOS). Esta herramienta permite a los afiliados portar su cobertura médica de manera sencilla y segura, acceder a sus datos personales y familiares, y validar prestaciones médicas en tiempo real mediante un token de seguridad.
Para más información, los afiliados pueden:
Comunicarse vía WhatsApp con el Centro de Atención Telefónica para la Credencial Digital IPS al 387-4060106.
Consultar mediante las redes sociales de la Institución (Facebook, Instagram y X) o acercándose a cualquiera de las sedes del Instituto en toda la provincia.