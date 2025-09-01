La Subsecretaría de Seguridad Vial y la AMT actualizaron criterios de fiscalización vehicular

Autoridades de los organismos provinciales de control para el transporte masivo e impropio de pasajeros avanzaron con la validación de medios digitales en los operativos.

El subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, se reunió con el titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte, Marcelo Ferraris, para avanzar de manera integral en nuevos criterios de fiscalización y control vehicular que se realizan de manera preventiva.

Fleming puntualizó sobre la necesidad de la unificación de criterios en la fiscalización vehicular del transporte de pasajeros masivo e impropio. Para dicha fiscalización, se hizo hincapié en la validación de medios digitales para la exhibición de la documentación obligatoria para circular, ya sea en rutas nacionales como provinciales.

Por su parte el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta (AMT), Marcelo Ferraris destacó que desde el organismo de transporte se trabaja profundamente en la modernización del sistema de taxis y remises incluyendo los procedimientos de control en general.

La validación de medios digitales en los controles vehiculares y de transporte de pasajeros implica el uso de tecnologías como códigos QR, biometría, y lectores de tarjetas inteligentes entre otros medios para verificar la identidad de conductores y la legitimidad de la documentación del vehículo, y agilizar los operativos mejorando la seguridad y eficiencia de los proceso.

Por último, acordaron continuar con las reuniones a los fines de generar nuevas alternativas para la aplicación de las normativas actualizadas.

Participaron de la reunión, el director de Ingeniería Vial y Proyectos Especiales de la Subsecretaría de Seguridad Vial, Javier Valdez, el Director General de la Policía Vial de la Provincia, Oscar Rearte, el coordinador general de la AMT Daniel Cabrera y la Gerente del Área de Registro y habilitación Jesica Barcos acompañados por sus respectivos equipos de trabajo.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación