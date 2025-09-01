El Registro Civil realizará un operativo de identificación en los barrios Constitución y Santa Cecilia

La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, con la entrega de 120 turnos por orden de llegada. Los vecinos podrán realizar trámites de DNI y pasaporte.

El Registro Civil, organismo que depende del Ministerio de Gobierno de la provincia, lleva adelante un trabajo conjunto con la Municipalidad de Salta con el objetivo de acercar los trámites identificatorios a los vecinos de distintos barrios de la Capital. Hoy y mañana el móvil del organismo estará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Constitución, ubicado en calle Juan Manuel Estrada y pasaje S/N.

El operativo continuará del miércoles 3 al viernes 5 en el CIC del barrio Santa Cecilia, sito en Artidorio Cresseri 418.

En todas las jornadas, a partir de las 9 de la mañana, se entregarán 120 turnos para la atención por orden de llegada.

Los vecinos podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como también tramitar pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y el exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, según la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) junto a ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben efectuarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Cabe destacar que el Registro Civil trabaja los 365 días del año para garantizar la atención de los trámites identificatorios y registrales de la ciudadanía.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación