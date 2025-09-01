Sancionaron a 207 conductores que circulaban con graduación alcohólica

Hace 2 horas
Fue en el marco de los controles preventivos coordinados por la Subsecretaría de Seguridad Vial en distintos puntos estratégicos de la provincia. La Policía Vial controló más de 9 mil vehículos y sancionó a 1043 conductores por distintos incumplimientos a la normativa vigente.
La Subsecretaría de Seguridad Vial informó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.

La Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Salta controló en total 9444 vehículos en puntos de controles fijos y móviles, rutas provinciales, nacionales y calles de Salta.  Detectaron a 1043 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplir la Ley Nacional de Tránsito, Ley Provincial de Tolerancia Cero y ordenanzas municipales.

Realizaron 6442  test de alcoholemia y sancionaron a 207 conductores que circulaban con graduación alcohólica.

Además, se reforzó la presencia de seguridad vial en Orán donde se llevó a cabo el Festi Orán 2025. Se controlaron 838 vehículos y se sancionaron a 121 conductores por distintos incumplimientos a las normativas viales, 35 fueron por circular alcoholizados. Así mismo, en Salvador Mazza se realizó el Festival por el 78 Aniversario de la localidad, se controlaron 481 vehículos, se sancionaron a 49 conductores por infringir la normativa vigente, 16 fueron por circular alcoholizados. Como así también, en General Güemes se llevó a cabo la Fiesta Patronal en honor a Santa Rosa de Lima,  donde se controlaron 445 vehículos y se sancionaron a 54 conductores por distintos incumplimientos a las normativas viales, 19 fueron por circular alcoholizados.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial refuerza el trabajo preventivo y de concientización vial con el propósito de promover cambios de conducta en la ciudadanía y reducir los índices de siniestralidad en Salta.

