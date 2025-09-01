Mañana las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán la Casa de Gobierno

Mañana 2 de septiembre desde las 10 de la mañana y por cuarto año consecutivo, se realizará el recorrido por el predio y una ceremonia religiosa junto a los Santos Patronos, celebrada por Monseñor Cargnello. Las imágenes permanecerán hasta las 12:30.

Mañana las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitarán por cuarto año consecutivo el Centro Cívico Grand Bourg.

Las imágenes arribarán a Casa de Gobierno a las 10 de la mañana y serán recibidas por autoridades y trabajadores, junto a la banda de música del Ejército Bonifacio Ruiz de los Llanos y el coro de adultos mayores.

En la oportunidad, empleados públicos de las distintas dependencias gubernamentales podrán participar del recorrido junto a los Santos Patronos.

Posteriormente a las 11 de la mañana, Monseñor Mario Antonio Cargnello oficiará la misa dirigida a los trabajadores y vecinos de la zona. En tanto que la despedida de las imágenes se hará a las 12:30.

La organización está a cargo del área de Recursos Humanos, dependiente de la Coordinación Administrativa de la Gobernación, en forma coordinada con los equipos del Arzobispado de Salta.

“Las imágenes visitarán por cuarto año consecutivo el Centro Cívico Grand Bourg. Es un honor que Monseñor nos acompañe y celebre la misa de las 11 de la mañana”, expresó Marta Sánchez del área de Recursos Humanos, al tiempo que recordó que fue una iniciativa que nació en el marco de pandemia ante la necesidad del empleado de poder manifestar la Fe ante los Santos Patrono”.

“Solicitamos la colaboración de un alimento no perecedero y de claveles que se van a donar a la Catedral. Están invitados todos los empleados de la Casa de Gobierno a participar de la visita de las imágenes. Será una jornada de mucha emoción y Fe”, finalizó Sánchez.

La visita a Casa de Gobierno se da en el marco de la Fiesta del Milagro en Salta, considerada la celebración religiosa más importante de la provincia y del norte argentino, y una de las manifestaciones de la fe católica más populares del país.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación