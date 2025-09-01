En septiembre iniciará el trámite de la Actualización Documental 2025 para la Región Metropolitana

Como todos los años, los responsables de agencias de remises, titulares de licencias individuales de remises y de taxis deberán cumplir con el trámite de Actualización Documental que es anual y obligatorio.

El directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, informa a los trabajadores del sistema impropio de transporte (taxis y remises de la Región Metropolitana) que, a partir de septiembre, inicia el proceso para cumplir con la Actualización Documental 2025.



Por tal motivo, ya se encuentra habilitado el sistema para que los responsables de taxis y remises puedan iniciar la carga digital y verificación de la documentación. En cuanto a los turnos para completar el trámite en avenida Tavella, iniciarán a partir de septiembre.



En cuanto al cronograma de Taxis: Los licenciatarios de la Ciudad de Salta deberán realizar la Actualización Documental 2025, según la terminación del número de licencia y conforme al siguiente cronograma:



TAXI

En septiembre corresponderá a los taxis con terminación 0, 1 y 2.

En octubre corresponderá a los taxis con terminación 3 y 4.

En noviembre corresponderá a los taxis con terminación 5, 6 y 7.

En diciembre corresponderá a los taxis con terminación 8 y 9.



En cuanto al cronograma de remises: Los licenciatarios de remis y titulares de Agencias de Remis de la ciudad de Salta deberán realizar la Actualización Documental del periodo 2025, conforme al siguiente cronograma:

En septiembre:

Deberán realizar el trámite las agencias: REMISES REYES CATOLICOS, REMISALTA S.R.L., SAN CAYETANO II, GENERAL REMISES S.R.L., REMISES CIUDAD NORTE, ROMEO REMISES, LA VELOZ DEL SUR, REMISES GENESIS, REMISES CENTRO, AUTO PRIVADO SALTA, REMISES SALTA.

En octubre:

Deberán realizar el trámite las agencias: REMISES SAN GABRIEL, REMISES VIRGEN DE URKUPIÑA, REMISES ESTRELLA DEL ESTE, REMISES SANTA LUCIA, REMISES SOL S.R.L., AUTOCENTER, COOPERATIVA SAN MARTIN LIMITADA, REMISES CENTRO CIVICO, REMISES GENERAL GUEMES, PROFESIONAL REMIS FE S.R.L., REMISES TRES CERRITOS.

En noviembre:

Deberán realizar el trámite las agencias: REMISES U DEL MILAGRO, REMISES STYLO, REMISES UNION 22 S.R.L., DON EMILIO, PAL REMISES, REMISES NUEVA BASE 10, REMIS REAL, REMISES ESTRELLA DEL OESTE – SUR, REMISES SAN AGUSTIN, REMISES SAN CAYETANO, SAN SALVADOR REMIS, REMISUR

En diciembre

Deberán realizar el trámite las agencias: REMISES COOPERATIVA 25 DE MAYO, REMISERA EL AUTODROMO, REMISERA SAN JOSE, REMISES CAMPOS CASTAÑARES, REMISES DELMI, REMISES NORTE S.R.L., REMISES BALCARCE, REMISES DEL BOSQUE, REMISES CORDOBA, SAN CAYETANO IV, ANDINA REMIS.



En cuanto a los licenciatarios de remis y titulares de Agencias de remis, que no pertenezcan a la ciudad de Salta, y que integran la Región Metropolitana de Transporte, deberán realizar la Actualización Documental 2025, según el siguiente cronograma:

En septiembre

Deberán realizar el trámite las agencias de los municipios de CERRILLOS, CAMPO QUIJANO Y CHICOANA

En octubre

Deberán realizar el trámite las agencias de los municipios de ROSARIO DE LERMA, LA MERCED y EL CARRIL

En noviembre

Deberán realizar el trámite las agencias de los municipios de SAN LORENZO, VAQUEROS Y CORONEL MOLDES



