El Gobierno nacional volvió a prorrogar la intervención de la Casa de Moneda

El plazo fue autorizado para terminar la transferencia de funciones, personal y bienes, luego de inconvenientes surgidos durante la transformación de la estructura y el modelo de gestión de la sociedad estatal.

A un año del anuncio de la intervención de la Casa de Moneda, el Gobierno nacional anunció que el proceso fue nuevamente prorrogado por 120 días luego de inconvenientes surgidos durante la transmisión de la estructura. Esto fue informado a través del Boletín Oficial.

La medida fue oficializada a través del Decreto 615/2025 e indica que dispone “la prórroga de la intervención de Casa Moneda Sociedad Anónima Unipersonal y de la designación de su Interventor doctor Pedro Daniel Cavagnaro, ambas dispuestas por el Decreto N°964 del 30 de octubre de 2024 y prorrogadas por el Decreto N°295 del 29 de abril de 2025, por el plazo de ciento veinte 120 días corridos”.

El documento indica que la complejidad operativa y la naturaleza de las tareas pendientes volvieron el período fijado por el artículo 6 del Decreto 442/25, publicado el 1 de junio del 2025, fijaba los 120 días corridos para la restructuración.

Ante esto, las autoridades nacionales consideraron emitir un nuevo plazo para poder terminar de manera ordenada y efectiva el referido traspaso de las áreas operativas mencionadas a los organismos receptores.

La transformación de la antigua Sociedad del Estado Casa de Moneda en Casa de Moneda S.A.U inició el 20 de diciembre del 2024 durante una asamblea general extraordinaria.

