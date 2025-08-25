Casi 7 de cada 10 argentinos creen que la inflación del INDEC no representa la suba real del costo de vida

Una encuesta de la Consultora Zentrix advirtió que el 67,4% considera que los últimos índices oficiales del IPC no van en línea con los incrementos reales, especialmente en alimentos, transporte y servicios.

Un informe de la Consultora Zentrix advirtió que casi 7 de cada 10 argentinos creen que los datos de la inflación que da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no están alineados con lo que ocurre en los bolsillos, ya que la mayoría marcó que el costo de vida permanece al alza.

La encuesta, integrada por 1.029 casos a nivel nacional, expuso que el 67,4% de los argentinos considera que los últimos índices de IPC que dio a conocer el Indec no van en línea con el incremento real de su costo de vida, por los aumentos en los alimentos, transporte y servicios,. El dato representa un incremento de 10,7 puntos en comparación con julio en la baja confianza de los informes oficiales.

En tanto, el 40,5% de los encuestados reconoció que su economía personal es "mala o muy mala", lo que significa una baja de 2,1 puntos porcentuales con respecto al mes pasado. Además, el 64% respondió que la situación nacional es "mala o muy mala", una suba de 11,2 puntos porcentuales sobre julio.

Por otro lado, el 67,8% marcó que "la clase alta" es el sector social más beneficiado por las políticas del Gobierno, mientras que el 14,7% contestó "todos por igual", el 7,3% "la clase baja, el 4,6% "ninguno" y el 3% "la clase media".