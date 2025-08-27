El ingreso en los hogares más vulnerables cayó en junio y ya baja 10% en la era de Javier Milei

La evolución de los ingresos fue dispar en ese mes: mientras los hogares de ingresos altos sufrieron una caída de 0,1% mensual; en la base de la pirámide se hundieron 0,5% real.

El umbral de los salarios registrados continúa en baja en el Gobierno de Javier Milei y se ubica en mínimos históricos. En ese contexto, los ingresos disponibles de las familias argentinas más vulnerables están un 10% por debajo de noviembre 2023, según la medición de Empiria. La caída de los haberes durante estos meses redundó en el uso de ahorros y la caída del consumo.

En junio, el ingreso disponible del hogar promedio del AMBA cayó 0,4% real con respecto al mes de mayo, su tercera caída mensual en los últimos cuatro meses. En el primer semestre, los ingresos se mantuvieron 1% real por encima de diciembre 2024, aunque todavía se encuentran un 7% debajo de noviembre 2023.

Los salarios registrados subieron 1,6% en junio en línea con la inflación de ese mes, según INDEC. De esta manera, los haberes se encuentran un 5,5% real por debajo de noviembre 2023, en el inicio del gobierno de Javier Milei. Desagregando por sector, los privados registrados cayeron un 0,6% real en ese período, mientras que el promedio de los haberes públicos perdió 14,3%.

Los ingresos no laborales se incrementaron un 0,2%, por el impacto de la mejora en las jubilaciones, que evolucionan según la inflación, con dos meses de rezago. Mientras que los ingresos laborales, quedaron sin cambios frente a mayo.

En el segmento de ingresos registrados, los del sector privado crecieron 0,1% mensual en junio, mientras que los salarios del sector público cayeron 0,3% real, liderados por los empleados públicos nacionales, cuyo sueldo bajó 0,5%, mientras que el de los empleados públicos provinciales lo hizo 0,1%.

La contracara fue el aumento de los gastos, que crecieron 2% real, impulsados por alquileres y expensas (2,8% mensual) y transporte público (2%). En 2025, los gastos fijos crecieron solo 1%, pero consolidan el aumento de 50% acumulado durante 2024.

Vale destacar que, los gastos fijos representan, en promedio, 23% de los ingresos totales de un hogar, aunque difiere según es inquilino o propietario. Para los hogares inquilinos, el gasto fijo asciende al 36% de su ingreso, mientras que para los propietarios representan el 19%.

En resumen, la evolución de los ingresos fue dispar en junio: mientras los hogares de ingresos altos sufrieron una caída menor (0,1% mensual); en la base de la pirámide se hundieron 0,5% real.

En el primer semestre, los hogares de altos ingresos acumularon una mejora del 2%, aunque siguen 3% por debajo de noviembre de 2023; mientras que los grupos más vulnerables acumulan una mejora del 3% en el semestre, pero siguen 10% por debajo de noviembre 2023.

El consumo sigue de cerca la evolución de los ingresos disponibles de las familias. En junio, los autoservicios mayoristas mostraron una baja de 1,8% mensual, mientras que en términos desestacionalizados tocaron un mínimo histórico desde 2017, según INDEC. En los supermercados, en tanto, las ventas exhibieron un leve ascenso mensual del 0,2%, con una tendencia al estancamiento.