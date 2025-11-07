Se viene la Fiesta de la Cerveza en el Paseo Ameghino

Mañana llega una nueva edición del "Oktober Fest" a partir de las 16 horas, entrada libre y gratuita. Habrá cerveceros artesanales, emprendedores gastronómicos, bandas en vivo y muchas sorpresas.

La Municipalidad de Salta acompaña la realización de la tradicional “Fiesta de la Cerveza” e invita a los vecinos y turistas a disfrutar del tradicional evento.

La propuesta tendrá lugar en el Paseo Ameghino (calle Balcarce y Ameghino), mañana de 16 a 01 horas, con entrada libre y gratuita.

El encuentro reúne una gran cantidad de cerveceros artesanales y emprendedores gastronómicos. Durante la jornada, los asistentes disfrutarán de bandas en vivo, shows, juegos, DJ´s y muchas sorpresas más.

Esta fiesta es una gran oportunidad para compartir con amigos y pasar una tarde-noche divertida y relajada.