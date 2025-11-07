Desarrollarán una nueva edición del taller sobre suelo pélvico en el hospital Señor del Milagro

Será hoy, de manera presencial, en ese nosocomio. Está destinado a mujeres de cualquier edad que no estén embarazadas.

El hospital Señor del Milagro ofrece a mujeres de cualquier edad, que no estén embarazadas, un taller sobre el suelo pélvico, un conjunto de músculos y ligamentos que rodean la cavidad abdominal en su parte inferior.

La actividad se desarrollará este viernes 7 de noviembre, en el horario de 10.30 a 12.30 horas, es gratuito, tiene cupo y requiere inscripción enviando un mensaje de WhatsApp al 3875870510, indicando los datos personales, como nombre y apellido y documento nacional de identidad.

El objetivo del taller es enseñar a las asistentes a reconocer el suelo pélvico, fortalecerlo y prevenir lesiones con ejercicios prácticos y consejos útiles.

Cabe destacar que esta acción está organizada por la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria de esa institución sanitaria.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación