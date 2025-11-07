Continúa el operativo de limpieza y seguridad en el canal Esteco

Ayer se desalojaron a 9 personas y se llenaron dos camiones con la basura que había a lo largo del canal. También se retiraron los objetos que la gente que vivía allí tenía en su poder. El operativo se realizó en conjunto con la Policía de la Provincia.

Ayer la Subsecretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta continuó con la limpieza del canal Esteco, donde -en esta ocasión- se desalojó a 9 personas.

Se completaron dos camiones con la basura que había a lo largo del canal. Además, se retiraron los objetos que tenían en su poder la gente que se encontraba allí.

Contaban con colchones y distintos elementos, además de armas blancas. Cabe destacar que el operativo se realizó en conjunto con la Policía de la Provincia.

«Vamos a continuar por este camino, queremos tener los canales en condiciones por las lluvias y es por eso que se realizan estas tareas de limpieza. Además, trabajamos en conjunto con la Policía para desalojar a las personas que viven en el canal», dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

El operativo se llevó a cabo por pedido de los vecinos, quienes habían denunciado incidentes en la zona.

Por su parte, el comisario Darío Guzmán, destacó el trabajo realizado, ya que esto ayuda a evitar situaciones de violencia. Además, aclaró que las personas que fueron desalojadas, están a disposición de la justicia por posesión de armas blancas.

Este tipo de tareas continuarán, puesto que desde el municipio se busca garantizar el orden y la seguridad en la ciudad, además de la tranquilidad de los ciudadanos que viven en las cercanías del canal.