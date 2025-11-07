Continúa el operativo de limpieza y seguridad en el canal Esteco
Ayer la Subsecretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta continuó con la limpieza del canal Esteco, donde -en esta ocasión- se desalojó a 9 personas.
Se completaron dos camiones con la basura que había a lo largo del canal. Además, se retiraron los objetos que tenían en su poder la gente que se encontraba allí.
Contaban con colchones y distintos elementos, además de armas blancas. Cabe destacar que el operativo se realizó en conjunto con la Policía de la Provincia.
«Vamos a continuar por este camino, queremos tener los canales en condiciones por las lluvias y es por eso que se realizan estas tareas de limpieza. Además, trabajamos en conjunto con la Policía para desalojar a las personas que viven en el canal», dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.
El operativo se llevó a cabo por pedido de los vecinos, quienes habían denunciado incidentes en la zona.
Por su parte, el comisario Darío Guzmán, destacó el trabajo realizado, ya que esto ayuda a evitar situaciones de violencia. Además, aclaró que las personas que fueron desalojadas, están a disposición de la justicia por posesión de armas blancas.
Este tipo de tareas continuarán, puesto que desde el municipio se busca garantizar el orden y la seguridad en la ciudad, además de la tranquilidad de los ciudadanos que viven en las cercanías del canal.