Sáenz marcó a senadores el carácter participativo y federal del Presupuesto 2026

El mandatario reafirmó el compromiso de que esta ley reafirma el compromiso de seguir invirtiendo para el crecimiento de la Provincia.

La reunión por el presupuesto provincial para 2026 continuó hoy con senadores, quienes recibieron información general sobre la estructura del proyecto que elabora el Ejecutivo y que prioriza las áreas de Educación, Salud y Seguridad sin dejar de lado la continuidad de la inversión en la obra pública. El gobernador Gustavo Sáenz encabezó el encuentro que se realizó en Casa de Gobierno.

El mandatario indicó a los legisladores que este presupuesto mantendrá su carácter participativo, en base a consensos que generen condiciones para el crecimiento, la generación de empleo genuino y optimizar los servicios públicos. “Así venimos trabajando desde el inicio de esta gestión y vamos a reafirmar este compromiso”, dijo.

El presupuesto oficial para el próximo ejercicio rondará los $4 billones y mantendrá el equilibrio fiscal de las cuentas públicas provinciales. Se elabora además sobre otras pautas: reducción de la deuda (la Provincia ya redujo la misma en 300 millones de dólares), reducción de impuestos, financiamiento de obras estratégicas, transparencia y el desarrollo de los sectores vinculados con la economía del conocimiento.

Los ministros de Infraestructura y de Economía y Servicios, Sergio Camacho y Roberto Dib Ashur, tomaron nota de las prioridades planteadas por los legisladores para sus departamentos, como ya lo hicieron diputados e intendentes. El vicepresidente del Senado, Mashur Lapad, informó que para la próxima semana está prevista la presentación del proyecto de presupuesto en la Legislatura.

El senador Juan Cruz Curá, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta, destacó la importancia de mantener el equilibrio fiscal y poder bajar impuestos provinciales. Además, puso énfasis en la inversión prevista para la obra pública, salud, educación y seguridad.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación