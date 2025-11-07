El Comité de Emergencia Climática evaluó las tareas realizadas

Los ministros Mario Mimessi, Gaspar Solá Usandivaras y Martín de los Ríos encabezaron el encuentro en el que se plasmó un resumen de las obras realizadas en el Municipio de Santa Victoria Este.

En una nueva reunión del Comité de Emergencia Climática se puso en común las acciones que permitirán brindar una respuesta ante una eventual emergencia climática en el norte provincial. Encabezó este encuentro el Ministro de Desarrollo Social Mario Mimessi junto a sus pares de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de Los Ríos.

En esta oportunidad se consideró el avance realizado en los badenes de la ruta provincial 54, la limpieza del meandro en Misión La Paz, el trabajo de canalización, la organización del protocolo de acción ante emergencia, entre otras tareas.

Con la finalidad de tomar previsiones logísticas y operativas que permitan una intervención más eficiente, el Gobierno de Salta, a través del Comité de Emergencia Climática para la época estival, realiza y proyecta una serie de acciones que permitiran dar una mejor respuesta ante una eventual emergencia climática en el norte provincial.

Respecto al encuentro, el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, indicó que "nuevamente nos reunimos con el comité pensando en la proximidad de la época de lluvias, con un avance de obras y gestiones que nos permitan tener bien delimitada la tarea de cada área u organismo interviniente y con las responsabilidades en claro.

En tanto, que el senador provincial por el departamento Rivadavi, Mashur Lapad, señaló que es una gran noticia ver el avance de trabajos en la zona y saber que las maquinas están trabajando con anticipación. Por su parte, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón reconoció de forma positiva las tareas realizadas y organizadas para los próximos meses y la coordinación entre el Gobierno Provincial y Municipal.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá, destacó la importancia de la realización y pronta presentación del protocolo de actuación ante una emergencia climática en base a la experiencia de este año. Esto, además, de mejorar el sistema de comunicación para optimizar recursos en territorio.

Finalmente, el ministro Martín de los Ríos detalló que si bien las máquinas trabajan hace meses en Santa Victoria Este, en la zona de la ruta 54, próximamente se llegará a Las Vertientes.

Participaron de la reunión los secretarios de Seguridad Nicolas Avellaneda, de Recursos Hídricos, Mauricio Romero Leal y de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almarás; los subsecretarios de Medicina Social, Gabriela Dorigato; de Defensa Civil, Ignacio Vilchez y el Jefe de la Dirección de Bomberos de la Policía, Wado Mercado.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación