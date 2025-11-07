Gestaciones de alto riesgo son atendidas en un área especial del hospital Materno Infantil
El área denominada “Hospital de Día de Salud Fetal”, del Hospital Público Materno Infantil, se encuentra con su capacidad operativa a pleno realizando exclusivamente la atención y seguimiento de embarazos de alto riesgo.
Durante 2024, este espacio acompañó a 1729 gestantes, de las cuales, 87 presentaron embarazos múltiples. Entre enero y octubre de 2025, fueron atendidas 1124 personas. De estas, 61 presentaron embarazos múltiples y 3, triples.
Este espacio es una referencia para mujeres que requieren controles especializados sin necesidad de una internación prolongada, y es una prestación que no ofrece el ámbito privado.
El dispositivo, que cuenta con seis sillones para la atención integral, permite el monitoreo fetal avanzado, hipertensión arterial, restricción del crecimiento intrauterino y amenaza de parto prematuro, entre otras condiciones que requieren vigilancia constante. Las embarazadas acceden a chequeos médicos, análisis bioquímicos e interconsultas con cardiología, genética, oftalmología, psicología, endocrinología y neurología.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación