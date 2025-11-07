Hoy se lleva a cabo un simulacro simultáneo en seis colegios del centro

Comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida. La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio.

La Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana de la Municipalidad organiza y realiza simulacros de sismos y capacitaciones en distintos establecimientos, teniendo en cuenta que la ciudad de Salta está expuesta a movimientos sísmicos. En ese marco, mañana se llevará a cabo un simulacro en simultáneo en seis colegios del centro salteño.

Comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.

La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio y habrá diferentes situaciones con víctimas involucradas.

Los colegios que participarán son:

– Escuela Dr. Julio Argentino Roca N° 4012 – Buenos Aires 750

– Escuela de Educación Técnica N° 3138 – Tucumán 505

– Escuela Privada Santa Rosa de Viterbo N° 8122 – Alberdi 648

– Colegio Privado Guido Spano N° 8013 – Alberdi 675

– Instituto Jean Piaget N° 8048 – Alberdi 627

– Instituto María del Rosario de San Nicolás N° 8063 – Alberdi 767

Además, colaborarán diferentes organismos, como la policía, SAMEC, y bomberos.

Si bien se buscará no entorpecer el tránsito por mucho tiempo, habrá cortes preventivos y totales y cortes por obras en ejecución:

– Alberdi y San Luis (corte total)

– Buenos Aires y Corrientes (corte por obras)

– Tucumán y Alberdi (corte por obras)

– Tucumán y Florida (corte por obras)

– Córdoba y La Rioja (corte preventivo)

También habrá recorridos específicos para la policía, SAMEC y bomberos. Se prevé que el simulacro durará entre 30 y 40 minutos. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado.

Se aclara que el operativo no se suspende por lluvia.