Con tareas de hormigonado se renueva la calzada en Pueyrredón y Alsina

La Municipalidad renovó la calzada en la intersección de las calles Pueyrredón y Alsina. Se trata de uno de los corredores viales más utilizados por los vecinos para dirigirse desde el centro de la ciudad hacia el norte.

Los trabajos se llevaron a cabo en el carril izquierdo de la calle Pueyrredón, sector de ochava con Alsina. El lugar presentaba deformaciones que dificultaban la normal circulación vehicular.

El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones para prevenir daños en la obra.

Similares acciones se están desarrollando en Alvear y Alsina, donde próximamente se colocará el nuevo hormigón.