Se ejecutan obras de hormigonado en Alvear y Alsina

La Municipalidad continúa con el plan de recuperación de calles con el fin de mejorar la circulación vehicular en la ciudad. Se solicita a los conductores circular con precaución o utilizar vías alternativas mientras dure la obra.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad se encuentra trabajando en diversos frentes de obra con el objetivo de mejorar la circulación vehicular en los principales corredores viales de la ciudad.

En esta ocasión, en la calle Alvear, entre Alsina y Entre Ríos, en el carril izquierdo se están desarrollando obras de hormigonado.

Actualmente, se están ejecutando tareas de nivelación y enripiado para preparar el paquete estructural y poder proceder a la colocación del nuevo hormigón.

La calzada presentaba daños y deformaciones por lo que fue necesario demoler las placas de hormigón para poder renovar las mismas.

Es importante destacar que, una vez colocado el nuevo hormigón el tiempo de fraguado demandará aproximadamente 20 días para su habilitación, por lo que se solicita a los conductores utilizar vías alternativas para prevenir daños en la obra o embotellamientos.