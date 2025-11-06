Se abrió la convocatoria para el programa de terminalidad educativa “Adultos 2000”

La propuesta está destinada a mayores de 18 años que quieran completar sus estudios secundarios de manera gratuita y con acompañamiento académico. Inscripciones los días 17, 18 y 19 en Independencia 910.

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, pondrá en marcha nuevamente el programa Adultos 2000 para que los vecinos de la ciudad terminen sus estudios secundarios.

Las inscripciones se realizarán los días 17, 18 y 19, de 8 a 13 horas, en la sede de la Escuela de Emprendedores, ubicada en Independencia 910. Los interesados deberán presentar su DNI, pase o analítico con la orientación y resolución ministerial correspondientes.

“La idea es que los vecinos se acerquen con tiempo y con toda la documentación para agilizar el trámite”, explicó Claudia Vilte, coordinadora general de la Escuela de Emprendedores. Además, destacó que el tiempo de cursado dependerá de la cantidad de materias pendientes de cada participante y que algunos casos podrán resolverse con la entrega de trabajos prácticos o evaluaciones específicas.

Durante todo el proceso, la comuna brindará asesoramiento y acompañamiento a los alumnos, ofreciendo el uso de computadoras, materiales de estudio y apoyo para rendir las materias.

“Sabemos que retomar los estudios después de muchos años puede ser difícil, por eso estamos para acompañarlos en cada paso”, agregó Vilte, quien además agradeció el apoyo de la ministra de Educación de la Provincia, Cristina Fiore.

Las clases se pondrán en marcha durante los primeros meses de 2026.

Requisitos para la inscripción al programa Adultos 2000:

Ser mayor de 18 años

Presentar fotocopia del DNI

Si cuenta con primaria completa:

Certificado de 7° grado

Si tiene secundario incompleto:

Fotocopia del libro matriz

Pase definitivo o analítico parcial

Certificado de estudios que indique orientación y número de resolución ministerial o plan de estudios

Correo electrónico activo y con espacio disponible