Planeamiento Urbano y Edificación: ediles aprobaron cambios enviados por el municipio

Luego de una serie de reuniones promovidas por la Municipalidad, de la que participaron diversos actores del ámbito privado, los concejales aprobaron las modificaciones a los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación. El proyecto busca habilitar nuevos usos de suelo mixtos, impulsar inversiones y planificar la ciudad de los próximos años.

De esta manera, la Municipalidad podrá impulsar distintos objetivos como: equilibrar el crecimiento urbano, reactivar el desarrollo y promover inversiones, mejorando la calidad de vida de los vecinos.

El nuevo Código de Planeamiento Urbano Ambiental servirá para regular en materia de ordenamiento territorial y gestión urbana, definiendo las facultades urbanísticas del municipio sobre los bienes inmuebles, enmarcadas en los principios del desarrollo sustentable y el interés general, constituyendo la expresión normativa de las directrices generales de ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental.

Durante la sesión ordinaria, los ediles también trataron al proyecto del nuevo Código de Edificación, cuyo objeto es regular las características y condiciones de las edificaciones públicas y privadas que se ejecuten dentro del ejido municipal.

Los concejales también trataron un proyecto elaborado por la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo teniendo en cuenta que los nuevos Códigos de Planeamiento y Edificación derogan una serie de normas vigentes, a los fines de salvaguardar la vigencia de determinadas disposiciones urbanísticas. El texto propone adherir al Plan Regulador para el Área Centro de la Ciudad (P.R.A.C.), establecido en el Decreto Provincial N° 392/19, Revisión 1 – Año 2018, conforme a la Ley Provincial N° 7.418 de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la provincia de Salta.

Entre los ejes de acción se destacan los siguientes:

– descentralización del funcionamiento urbano, con la creación de nuevos nodos de desarrollo en distintas zonas del municipio. Esto permitiría que los vecinos accedan a servicios, empleo y equipamientos sin necesidad de desplazarse al centro, favoreciendo un crecimiento más equilibrado y sustentable.

– facilitar el desarrollo de proyectos de construcción a través de normativas más flexibles y una reducción de trabas burocráticas. Se busca así generar un marco más atractivo para la inversión privada, con el objetivo de impulsar la edificación de viviendas, comercios y espacios comunitarios.