Planeamiento Urbano y Edificación: ediles aprobaron cambios enviados por el municipio

LocalesHace instantes Por Prensa
Las modificaciones buscan habilitar nuevos usos de suelo mixtos, impulsar inversiones y planificar la ciudad de los próximos años. Entre otros objetivos, se destacan: equilibrar el crecimiento urbano, reactivar el desarrollo y promover inversiones mejorando la calidad de vida de los vecinos.
WhatsApp Image 2025-11-06 at 11.27.30

Luego de una serie de reuniones promovidas por la Municipalidad, de la que participaron diversos actores del ámbito privado, los concejales aprobaron las modificaciones a los Códigos de Planeamiento Urbano y de Edificación. El proyecto busca habilitar nuevos usos de suelo mixtos, impulsar inversiones y planificar la ciudad de los próximos años.

De esta manera, la Municipalidad podrá impulsar distintos objetivos como: equilibrar el crecimiento urbano, reactivar el desarrollo y promover inversiones, mejorando la calidad de vida de los vecinos.

El nuevo Código de Planeamiento Urbano Ambiental servirá para regular en materia de ordenamiento territorial y gestión urbana, definiendo las facultades urbanísticas del municipio sobre los bienes inmuebles, enmarcadas en los principios del desarrollo sustentable y el interés general, constituyendo la expresión normativa de las directrices generales de ordenamiento territorial, urbanístico y ambiental.

Durante la sesión ordinaria, los ediles también trataron al proyecto del nuevo Código de Edificación, cuyo objeto es regular las características y condiciones de las edificaciones públicas y privadas que se ejecuten dentro del ejido municipal.

Los concejales también trataron un proyecto elaborado por la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo teniendo en cuenta que los nuevos Códigos de Planeamiento y Edificación derogan una serie de normas vigentes, a los fines de salvaguardar la vigencia de determinadas disposiciones urbanísticas. El texto propone adherir al Plan Regulador para el Área Centro de la Ciudad (P.R.A.C.), establecido en el Decreto Provincial N° 392/19, Revisión 1 – Año 2018, conforme a la Ley Provincial N° 7.418 de Protección del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la provincia de Salta.

Entre los ejes de acción se destacan los siguientes:

– descentralización del funcionamiento urbano, con la creación de nuevos nodos de desarrollo en distintas zonas del municipio. Esto permitiría que los vecinos accedan a servicios, empleo y equipamientos sin necesidad de desplazarse al centro, favoreciendo un crecimiento más equilibrado y sustentable.

– facilitar el desarrollo de proyectos de construcción a través de normativas más flexibles y una reducción de trabas burocráticas. Se busca así generar un marco más atractivo para la inversión privada, con el objetivo de impulsar la edificación de viviendas, comercios y espacios comunitarios.

