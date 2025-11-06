Se realizará la feria de emprendedores temática de plaza España

La propuesta “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística” llega en su edición de noviembre este sábado 8, de 15 a 23 horas, a plaza España. Habrá productos vinculados a lo holístico, artesanías y un patio de comidas.

La Municipalidad de Salta invita a salteños y turistas a disfrutar de la XXVIII edición de “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre, de 15 a 23 horas, en plaza España.

La propuesta busca reunir y dar a conocer el trabajo de quienes se dedican a prácticas como tarot, runas y péndulos, además de promover a artesanos que elaboran productos vinculados a la temática holística, como velas, sahumerios, cascadas aromáticas, veladores y otros artículos afines.

Se trata de la única feria de este tipo en la ciudad, reconocida de interés municipal por la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante (octubre 2024).

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, talleres, productos y servicios relacionados con el bienestar y lo espiritual. También habrá foodtrucks y patio de comidas.

El cronograma incluye:

*15 hs: Reiki libre – Alianza Argentina de Maestros de Reiki

*17 hs: Yoga para infancias, a cargo de la instructora María Griselda Vaca

*20 hs: Danzas circulares, junto a Adriana Ortega

*21 hs: Charla “El Plan Cósmico Humano”, por José Luis Araya de Thoth, de la Escuela del Ser Humano