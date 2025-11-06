Continúa el trámite de Actualización Documental para taxis y remises

Para este mes de noviembre, deberán cumplir con el trámite los taxistas con licencias terminadas en 5, 6 y 7. También 12 agencias de remises de la ciudad capital y 3 municipios del área metropolitana.

El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, recuerda a los trabajadores del sistema impropio de transporte (taxis y remises de la Región Metropolitana) que, continua el trámite para cumplir con la Actualización Documental 2025.

Cronograma noviembre

Para de este mes de noviembre, deberán realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 5, 6 y 7.

También deben cumplir con dicho trámite 12 agencias de la ciudad capital: REMISES U DEL MILAGRO; REMISES STYLO; REMISES UNION 22 S.R.L.; DON EMILIO; PAL REMISES; REMISES NUEVA BASE 10; REMIS REAL; REMISES ESTRELLA DEL OESTE – SUR; REMISES SAN AGUSTIN; REMISES SAN CAYETANO; SAN SALVADOR REMIS; REMISUR

En cuanto a los municipios, deberán realizar el trámite 3 municipios del área metropolitana: SAN LORENZO , VAQUEROS y CORONEL MOLDES.

Cabe mencionar que el sistema se encuentra habilitado para que los responsables de taxis y remises puedan iniciar la carga digital. Para finalizar dicho trámite se otorga turnos para la verificación de toda la documentación y completar el trámite en avenida Tavella.

Por último, se recuerda a los licenciatarios que les tocaba realizar el trámite en el mes de octubre y aún lo adeudan, deberán regularizar su situación para evitar sanciones.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

