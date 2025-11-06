El hospital Oñativia realizó una fuerte inversión en obras y equipamiento

Hubo refacciones en distintas áreas del edificio, antes de la llegada de la época estival. También, se adquirieron aparatos de alta tecnología para el Centro de Diálisis, Enfermería, Kinesiología y Anatomía Patológica, entre otros sectores.

Con una inversión de casi 140 millones de pesos, el hospital de autogestión Dr. Arturo Oñativia realizó importantes obras y adquirió equipamiento tecnológico de última generación.

Antes de la época estival y en el marco de la refuncionalización de distintos sectores del edificio, se destinaron 75 millones de pesos para el cambio total del techo en el sector de Anatomía Patológica, armado de desagües pluviales y cloaca. También, se acondicionaron los baños y se colocaron canaletas en la zona de la guardia.

Además, la administración adquirió equipos médicos de alta tecnología por más de 64 millones de pesos, que incluyó un cardiodesfibrilador para el Centro de Diálisis que resulta esencial para resolver emergencias. También, un electrocardiógrafo para enfermería, equipo de presión positiva de la vía respiratoria para el programa de Kinesiología, un electrobisturí que mejora la precisión en procedimientos quirúrgicos y un ecógrafo portátil, que permitirá diagnósticos en cualquier área.

Asimismo, se compraron dos microscopios binoculares para fortalecer la formación de profesionales en Anatomía Patológica.

La gerencia de la institución destacó el aporte de la comunidad que año a año participa activamente con la recaudación de fondos, que se transforman en mejoras concretas.





