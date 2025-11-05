El servicio de Audiometría atiende a vecinos sin obra social

Depende de la Dirección General de Discapacidad de la Municipalidad y funciona a la mañana, de lunes a viernes de 8 a 12 y por la tarde martes y viernes de 13:30 a 19 hs. Para solicitar turno, los interesados deben comunicarse al 0800 122 5521.

La Dirección General de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, informa los nuevos horarios de atención del Servicio de Audiometría.

Desde noviembre, el servicio se brindará de lunes a viernes de 8 a 12 y por la tarde, martes y viernes 13:30 a 19 hs. La atención es en la oficina de Discapacidad ubicada en el ingreso del Centro Cívico Municipal, ubicado en Av. Paraguay 1240.

Belén Granados, profesional de fonoaudiología, remarcó que se trabaja con dos audiómetros, uno tradicional y otro móvil con tecnología de avanzada. Cada vecino sin obra social y con domicilio en capital es atendido y recibe un informe individual y verifica el funcionamiento de los oídos y en caso de detectar alguna alteración, se deriva a otro especialista para tu tratamiento.

Requisitos a cumplir al momento de la evaluación de la audiometría: presentación de fotocopia del DNI, certificación negativa de ANSES, pedido médico y último estudio de audiometría realizado (si es que lo tiene). Para mayor información comunicarse al 0800 122 5521.