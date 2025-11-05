Continúa el alerta por tormentas en la ciudad

Las precipitaciones podrían seguir durante toda la jornada y también mañana jueves, aunque se espera que el tiempo mejore. Se recomienda a la comunidad tomar recaudos para evitar inconvenientes. Se encuentra habilitada la línea gratuita 105.
Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, continúa vigente el alerta por tormentas en la ciudad de Salta.

Hoy amaneció con algo de viento y el pronóstico actualizado indica probabilidades de precipitaciones a lo largo del día. Para mañana jueves habría todavía algunas posibilidades de lluvias, aunque se espera que el tiempo mejore.

Es por eso que la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, recomienda seguir una serie de prevenciones con el objetivo de evitar inconvenientes.

A manera preventiva, estas son las recomendaciones:

– No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública

– No sacar las bolsas de residuos

– Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etcétera

En el caso de encontrarse manejando un vehículo:

– Retirar los vehículos estacionados en zonas anegables

– Circular a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas

– Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo.

Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Cabe destacar que en caso de emergencia (inundaciones, árboles caídos, obstrucciones en la vía pública), se encuentra habilitada la línea gratuita 105.

