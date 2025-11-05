La Municipalidad renovó la calzada en el barrio Virgen del Rosario de San Nicolás

Los trabajos de hormigonado se llevaron a cabo en la avenida Hipódromo de San Isidro y Las Moras. El tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación, por lo que se solicita respetar las indicaciones.

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad continúa trabajando en diversos frentes de obra con el fin de mejorar la circulación vial y brindar mayor seguridad vial a la ciudadanía.

En esta ocasión, en el barrio Virgen del Rosario de San Nicolás, ubicado en la zona oeste alta, se efectuaron tareas de hormigonado en uno de los principales corredores viales del lugar.

Los trabajos se realizaron más precisamente en la Avda. Hipódromo de San Isidro y Las Moras, donde la calzada se encontraba deteriorada y dificultaba la normal circulación.

Es importante destacar que, el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación, por lo que se solicita respetar las indicaciones para prevenir deformaciones o hundimientos en la nueva calzada de hormigón.