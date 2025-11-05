Quiere ser chef y busca una familia que la acompañe a cumplir sus sueños

Esta convocatoria pública de adopción tiene como finalidad encontrar una familia que desee postularse para la adopción de una adolescente de 17 años.

La joven, que actualmente reside en un dispositivo de protección, se encuentra en una etapa marcada por el esfuerzo y el deseo de superación, y le encantaría tener un entorno afectivo, estable y contenedor que la guíe en su camino hacia la adultez.

Aquellos que la conocen la describieron como una joven sensible, empática y llena de determinación. Está cursando sus estudios secundarios, pero además está inmersa en cursos de formación profesional en el área gastronómica, donde demuestra mucho talento. Recibe el acompañamiento profesional, que incluye apoyo psicológico y psiquiátrico, orientado a fortalecer su autonomía progresiva en el cumplimiento de sus proyectos personales. De los postulantes se espera que puedan ofrecer el apoyo emocional, la orientación y el sostén que requiere para la construcción de su independencia.

Para recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al teléfono 0387-4258026 o escribir al correo electrónico [email protected]. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 13.