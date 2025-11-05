La semana que viene habrá un operativo de identificación en el Complejo Teleférico San Bernardo

La atención iniciará a partir de las 9 de la mañana. El móvil identificatorio se instalará en la playa del complejo, ubicado sobre el ingreso de avenida San Martín.

En el marco del trabajo que realiza la Subsecretaría del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que desde el lunes 10 y hasta el viernes 14 de noviembre se llevará adelante en el Complejo Teleférico San Bernardo un operativo de identificación.

Ubiergo se reunió con el presidente del complejo, Ángel Causarano, con quien diagramaron el operativo teniendo en cuenta que los vecinos de la ciudad podrán acercarse a realizar trámites de identificación, como así también aquellos turistas que, por algún contratiempo, extraviaron sus ejemplares de DNI o pasaporte. Se recuerda que el nuevo ejemplar será enviado al domicilio declarado en cualquier punto del país.

Los interesados podrán tramitar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, y pasaportes. En todos los casos, los operativos iniciarán a partir de las 9 de la mañana, y a primera hora se entregarán turnos por orden de llegada.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés, $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación